الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تعرض لاعب ريال مدريد، لوكاس فاسكيز، للإصابة قبل المواجهة التي يخوضها الفريق "الملكي" أمام بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإسباني.

إصابة لاعب ريال مدريد 

ذكرت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية، فاسكيز تعرض للإصابة في أوتار الركبة خلال الحصة التدريبية بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضافت: "من المقرر أن يخضع فاسكيز لفحوصات طبية اليوم الجمعة، لتحديد طبيعة الإصابة ومدى تأثيرها على مشاركته في الفترة المقبلة".

من ناحية أخرى، استعاد فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عقب الفوز الكبير على لاس بالماس 4-1، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 20.

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