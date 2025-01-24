الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون

سلوت
سلوت

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن إصابة الإنجليزي كورتيس جونز لاعب وسط الريدز خلال مواجهة ليل الأخيرة في دوري الأبطال.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إبسويتش تاون: "جونز لن يكون متاحًا غدًا وسيتعين علينا أن ننتظر ونرى، لا أتوقع غيابه شهورًا ولكن دعونا نرى موقفه من مباراتي أيندهوفن وبورنموث".

ويستضيف ليفربول منافسه إبسويتش تاون الساعة الخامسة مساء السبت على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وبدأ جونز مباراة فريقه أمام ليل الفرنسي قبل أن يخرج بين شوطي المباراة بسبب الإصابة.

وكان سلوت قال عقب مباراة ليل: "شعر جونز خلال المباراة بشيء واتفقنا على أن يلعب لمدة 5 دقائق أخرى لنرى كيف ستسير الأمور، ولكنه قال بعد ذلك إنه يجب أن يغادر الملعب بين الشوطين".

ومنح جونز فريقه مساهمة بتمرير الكرة لمحمد صلاح التي أحرز من خلال الهدف الأول للفريق.

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ليفربول محمد صلاح آرني سلوت

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