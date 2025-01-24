3 مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول حال فشل تجديد عقده.. نجم ريال مدريد بالصدارة.. وجوهرة باريس سان جيرمان يدخل الصورة.. وشبيه "مو" ضمن الاهتمامات

يعيش نادي ليفربول أحد أفضل مواسمه بقيادة النجم المصري محمد صلاح، الذي يقدم أداءً قد يرشحه للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

ومع تصدر الريدز سباق الدوري الإنجليزي الممتاز وتقدمه في دوري أبطال أوروبا، يظهر صلاح كالقلب النابض لنجاح الفريق ولكن خلف هذا التألق، تلوح في الأفق أزمة كبيرة تتعلق بمستقبل صلاح مع النادي.

النجم المصري أعرب علنًا عن إحباطه من عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي خلال ستة أشهر، ومع استمرار الغموض بشأن مستقبل فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد، يزداد احتمال أن تكون هذه هي الأيام الأخيرة لـ صلاح في أنفيلد.

على الرغم من بلوغه 32 عامًا، يقدم الفرعون المصري أفضل مستوياته حتى الآن، حيث سجل 21 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 29 مباراة بجميع البطولات هذا الأداء يجعل من الصعب على ليفربول إيجاد بديل يقترب من تأثيره الهجومي، ما يعقد مهمة النادي في التخطيط للمستقبل.

إذا قرر صلاح مغادرة الفريق، سيحتاج ليفربول إلى التحرك سريعًا للبحث عن بديل قادر على سد الفراغ.

وفيما يلي ثلاثة أسماء قد تكون ضمن خطط النادي لتعويض رحيل النجم المصري استعرضها موقع onefootball.

رودريجو

النجم البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد، يُعد أحد أفضل الأجنحة الشابة في العالم ورغم مهاراته الكبيرة، غالبًا ما يلعب دورًا ثانويًا في فريق مليء بالنجوم مثل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

في سن الـ24، يبدو رودريجو الخيار المثالي لتعويض صلاح. فهو أصغر عمرًا وقادر على التطور ليصبح نجمًا مستقبليًا في ليفربول.

عثمان ديمبيلي

الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، يُعد من أكثر اللاعبين موهبة على الصعيد الفني ورغم أن مسيرته كانت متذبذبة، إلا أن قدراته الفردية تجعله خيارًا يستحق الدراسة.

ديمبيلي، البالغ من العمر 27 عامًا، يواجه تحديات في باريس مع وصول أسماء جديدة وبما أن ليفربول أبدى اهتمامًا بضمه في 2021، قد يكون الوقت مناسبًا لإعادة إحياء هذا الاهتمام وجعله جزءًا من مشروع جديد في أنفيلد.

برايان مبيومو

النجم الكاميروني برايان مبيومو، لاعب برينتفورد، يُعد أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مبيومو، الذي سجل 13 هدفًا في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم، يمتاز بقدرته على اللعب كجناح أو كمهاجم ثانٍ، وهو ما يجعله خيارًا يشبه أسلوب صلاح.

في سن الـ25، يبدو مبيومو مستعدًا للانتقال إلى فريق أكبر، وقد تكون تجربة ليفربول مع ساديو ماني مثالًا مشجعًا على قدرة النادي على تطوير لاعبين من أندية أصغر ليصبحوا نجومًا عالميين.

مع اقتراب نهاية عقد صلاح، يجد ليفربول الإنجليزي نفسه أمام قرار صعب فالنجم المصري لا يمثل فقط قوة هجومية للفريق، بل هو أيضًا رمز لحقبة مليئة بالنجاح وإذا غادر فسيحتاج النادي إلى اتخاذ خطوات جريئة لضمان استمرار الفريق في المنافسة على أعلى المستويات.

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