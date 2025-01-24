الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن تعزيز سلامة المدنيين في العمليات الميدانية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هذه الخطوة تشير إلى أن ترامب قد ينأى بنفسه عن مجموعة من الإجراءات التي تم وضعها في عهد الرئيس جو بايدن لإعطاء الأولوية لسلامة غير المقاتلين في مناطق الصراع.

 

إلغاء مركز التميز لحماية المدنيين

 وقال مسؤول دفاعي أمريكي إنه في الأيام التي سبقت تنصيب ترامب، قدم فريقه الانتقالي لمسؤولي البنتاجون مجموعة من الأوامر التي تحدد الأولويات المبكرة لولايته الثانية، بما في ذلك الرغبة في مراجعة وربما إلغاء مركز التميز لحماية المدنيين.

 

ويساعد المكتب، الذي يقع داخل إدارة الجيش، الجيش على الحد من الوفيات غير المقصودة بين المدنيين.

ونتيجة لهذا القرار، بدأ الجيش في صياغة اقتراح بوقف تمويل المكتب وربما "حله"، وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات ووثيقة داخلية استعرضتها صحيفة "واشنطن بوست".

 

وتتطلب الوثيقة، التي صدرت يوم الاثنين ووقعها مدير أركان الجيش اللفتنانت جنرال لورا بوتر، مراجعة كبار قادة الجيش في موعد أقصاه 21 فبراير.

 

ويتطلب إغلاق المكتب، الذي أُنشئ بموجب قانون 2023، موافقة الكونغرس. ولم يتضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستسعى إلى إعادة تخصيص بعض وظائف المركز في مكان آخر.

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