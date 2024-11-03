التحقيقات تكشف سبب حريق مخزن قطع غيار سيارات في عين شمس

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات في شارع جسر السويس بمنطقة عين شمس عن أسباب اندلاع النيران.

وتبين من التحقيقات أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران وساعد في ذلك إطارات السيارات ومواد قابلة للاشتعال متواجدة في المخزن.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ودفعت بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.