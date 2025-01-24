الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد

فهد المولد
فهد المولد

كشف صالح الحارثي طبيب منتخب السعودية السابق، عن تطورات حالة  فهد المولد لاعب نادي الشباب، بعد الحادث الذي تعرض له.

وقال الحارثي خلال  تصريحات تليفزيونية: "فهد المولد الله يشفيه، هو في رحمة الله".

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، في وقت سابق أن حالة فهد المولد تبقى كما هي ولم تتحسن، كما أنه خضع لأشعة خاصة على الجمجمة.

وأضافت الصحيفة وفقًا لمصادرها الخاصة، أن الأطباء لم يستطيعوا القيام بأي تدخل جراحي لحساسية حالته الصحية وتأثر قاع الجمجمة من الحادثة.

 

 وقال هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودي في تصريحات صحفية: "نحن نتكلم عن سالم الدوسري وعبدالاله المالكي ولكن يجب أن نتذكر فهد المولد، نحن نفتقده وعلينا القتال من أجله"
 

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صالح الحارثي طبيب منتخب السعودية فهد المولد

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