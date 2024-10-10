بعد سقوطه من الدور الثاني بمنزله، المنتخب السعودي يدعم فهد المولد (صور)

حرص الجهاز الفني ولاعبو المنتخب السعودي على دعم اللاعب فهد المولد نجم الأخضر، خلال المواجهة التي ستقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، قبل انطلاق مواجهة الأخضر أمام منافسه اليابان في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2023

وقامت إدارة الأخضر برفع قميص فهد المولد بغرفة ملابس المنتخب السعودي وفي الملعب.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمولد الذي يرقد على السرير الأبيض بإحدى المستشفيات الكبرى بالعاصمة الرياض.

وكان المولد قد تعرض لحادث سقوط من شرفة منزله بالدور الثاني في دبي، في شهر سبتمبر الماضي ليتم نقله إلى أحد مستشفيات المدينة الإماراتية قبل أن تستقر حالته ويتم نقله الى الرياض.

ويلتقي منتخب السعودية أمام اليابان في الجولة الثالثة من دور المجموعات من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في عام 2026.

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد منتخب اليابان في جميع البطولات



ويمتلك منتخب اليابان الأفضلية على المنتخب السعودي حيث، تقابل منتخب السعودية مع منتخب اليابان من قبل 18 مباراة، نجح المنتخب الياباني في تحقيق الفوز في 11 مباراة استطاع خلال هذه المواجهات تسجيل 28 هدفا، بينما على الجانب الآخر نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في 6 مباريات فقط سجل خلالها المنتخب السعودي 16 هدف وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين المنتخبين.

أما في تصفيات كأس العالم، فتواجه المنتخب السعودي والمنتخب الياباني في خمس مباريات، نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في مباراتين وسجل خلالهما 3 أهداف، بينما على الجانب الآخر فنجاح المنتخب الياباني في تحقيق الفوز أيضا في مباراتين سجل خلالهما 4أهداف، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.