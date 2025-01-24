قصص نجاح للفرق الطبية داخل المستشفيات الحكومية.. استئصال ورم خبيث بالمريء وورم سرطاني بالمثانة بمستشفى شكر المركزي.. ونجاح تثبيت كسر مضاعف لمُسنة بطوارئ فاقوس

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن قصص نجاح لفرق طبية داخل المستشفيات الحكومية وتدخلات طبية صعبة ساهمت في إنقاذ حياة الكثير من المرضى.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أهم هذه الحالات منها:

مستشفى كفر شكر التخصصي



استقبل مستشفى كفر شكر التخصصي مريضا يعاني من وجود ورم سرطاني بالمثانة البولية وبعد عمل الفحوصات اللازمة واستئصال الورم بالمنظار وإرسال العينات للتحليل تبين وجود ورم سرطاني

وتم تحضير المريض وإجراء عملية استئصال جذري للمثانة البولية والبروستاتا والحويصلات المنوية والعقد الليمفاوية وتحويل مسار البول علي الجلد ويعد هذا التدخل الجراحي بمثابة الخطوة الأهم في علاج المرض وإذ يعكس كفاءة الفريق الطبي وجاهزية المستشفى لمثل هذه العمليات.

مستشفى ملوي التخصصي ينجح فى إجراء عملية إعادة بناء عن طريق سديلة عضلية

واستقبلت عيادة التجميل بمستشفى ملوي التخصصي مريض فى العقد الرابع من العمر يعانى من جرح ملوث ومصاب بفقدان جلدي ونسيجي في الجهة الخلفية للعرقوب الأيسر بعد عملية سابقة لإصلاح قطع بوتر إكيلز عن طريق عمل سديلة عضلية ورقعة جلدية وبالفحص الأول للمريض تبين وجود تلوث والتهاب حاد وفقدان للأنسجة وانكشاف لوتر إكيلز للعرقوب الأيسر.

وتم وضع خطة إعادة بناء وتم دخول المريض لعمليات جراحة التجميل تحت المخدر النصفي حيث تم عمل السديلة العضلية والرقعة الجلدية للجرح وغطاء الوتر، وتم إغلاق الجرح بغرز جراحية أولية بالعمليات وعمل جبيرة.

نجاح عملية تثبيت كسر مضاعف لمُسنة بمستشفى طوارئ فاقوس



استقبل مستشفى طوارئ فاقوس مريضة تبلغ ٧٠ عامًا تعاني من كسر مضاعف مفتت بأسفل عظمتي الساعد الأيسر مع وجود خلع بالكوع وكسر برأس عظمة الكعبرة اليسرى والحالة الصحية ذات خطورة عالية بسبب وجود قصور بالدورة الدموية لوجود جلطة سابقة بالقلب وصعوبة تخدير الحالة كليًا.

وبعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة تم إجراء تدخل جراحي عن طريق الطرف العلوي الأيسر تحت تخدير، وذلك باستخدام جهاز الأشعه التليفزيونية لأول مرة بعمليات مستشفى طوارئ فاقوس.



وتم تركيب شرائح ومسامير معدنية تشريحية مغلقة باستخدام جهاز الـ C-arm ورد خلع الكوع، وذلك بعد استئصال رأس عظمة الكعبرة مع رتق الجروح ووضع شفاطات جراحية.

والحالة العامة للمريضة جيدة ومازالت تتلقي العلاج بالقسم الداخلي بالمستشفى.



قصة شفاء جديدة بمركز أورام دمنهور

فيما استقبل مركز أورام دمنهور مريضة تبلغ ٤٥ عامًا وبتوقيع الكشف الطبي عليها وبعد عمل الفحوصات والأشعات والتحاليل الطبية اللازمة تبين أنها تعاني من ورم خبيث بالوصل المريئي المعدي وممتد لأسفل داخل المعدة مما يسبب لها صعوبة في البلع وبعد عرض المريضة على لجنة التخصصات المتعددة تم اتخاذ القرار بضرورة إجراء عملية جراحية ذات طابع خاص تتطلب مهارة دقيقة.

وبالفعل تم إجراء عملية جراحية تم فيها استئصال المرىء وجزء من المعدة وتحويل باقي المعدة إلي أنبوب وشدها لداخل تجويف الصدر وعمل إعادة توصيل للقناة الهضمية داخل تجويف الصدر وتشريح الغدد الليمفاوية بالبطن وتجويف الصدر.



وتم خروج المريضة من المركز لتعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي مرة أخرى، وجارى استكمال خطة العلاج المقررة لها وسط تشديد على الالتزام بالمتابعة المستمرة بالمركز.

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