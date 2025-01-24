التحقيقات تكشف سبب طعن بواب طليقته وزوجة شقيقها في الهرم

كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة عن شروع حارس عقار في قتل طليقته، وإصابة زوجة شقيقها بعدة إصابات، في منطقة الهرم.

وتبين أن حارس عقار "بواب" انفصل عن زوجته بالطلاق، ويحاول منذ فترة ردها إلى عصمته إلا أنها ترفض العودة إليه.

وأفادت التحقيقات أن البواب توجه إليها أمس محاولا إقناعها مرة أخرى بالعودة عليه ومع إصرارها على الرفض، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بإصابتها بقطع في الأوتار بسلاح أبيض، كما أصاب زوجة شقيقها التي حاولت منعه، بعدة إصابات.

بواب يطعن طليقته لرفضها العودة إليه

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول سيدتين إحداهما مصابة بقطع في الأوتار والأخرى مصابة بعدة جروح وتم اخضاعهما للعلاج.

انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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