الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

علق التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك على الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا وأثبتت بشكل مبدئي إصابته بالرباط الصليبي، حيث نشر اللاعب عبر ستوري انستجرام الصورة التالية.

 وينتظر الجهاز الطبي للزمالك خضوع اللاعب لمزيد من الفحوصات لحسم الموقف وإعلان إصابة اللاعب بشكل رسمي وسط تأكيدات بشأن تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة بعد مباراة مودرن سبورت، من أجل الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

 

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك حمزة المثلوثي الظهير الأيمن اصابة حمزة المثلوثي

مواد متعلقة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة حمزة المثلوثي في مباراة مودرن سبورت

أخبار الرياضة اليوم، بيرسي تاو يترك الأهلي إلى قطر القطري، حمزة المثلوثي يدرس الرحيل عن الزمالك مجانا، وصحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من صفقة مرموش
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

تعرف على راتب مصطفى العش المنتظر مع الأهلي

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات

منوعات

المزيد

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بقيادة صلاح ومرموش.. أخطر 3 مهاجمين في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية