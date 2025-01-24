أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي

علق التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك على الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا وأثبتت بشكل مبدئي إصابته بالرباط الصليبي، حيث نشر اللاعب عبر ستوري انستجرام الصورة التالية.

وينتظر الجهاز الطبي للزمالك خضوع اللاعب لمزيد من الفحوصات لحسم الموقف وإعلان إصابة اللاعب بشكل رسمي وسط تأكيدات بشأن تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة بعد مباراة مودرن سبورت، من أجل الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.

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