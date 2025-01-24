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أخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 يناير 2025).

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-1- 2025 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغرى 12° العظمى 20 الوجه البحري بشزف دزتدوددففودر 09° 20° السواحل الشمالية الغربية 09° 20° السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 10 20 جبال البحر الأحمر جنوب سيئاء 14 23 الصعيد شمال 09 حالة الطقس 21° جنوب الصعيد 12 توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 يناير 2025 24 WWW.IDSG.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 00000000‎"‎

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