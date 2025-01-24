رودي جارسيا مدربًا لمنتخب بلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين رودي جارسيا مدربًا للمنتخب خلفًا للمدرب السابق دومينيكو تيديسكو الذي رحل في الأيام الماضية.

وجاء قرار الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بإقالة المدير الفني للمنتخب، دومينيكو تيديسكو، وذلك على خلفية النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وجاء القرار عقب إخفاق منتخب بلجيكا في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، التي استضافتها ألمانيا، حيث ودع البطولة من دور ثمن النهائي، بالإضافة إلى ذلك، أنهى المنتخب مشاركته في بطولة دوري الأمم الأوروبية محتلًا المركز الثالث في المجموعة الثانية.

بلجيكا تعلن تعيين رودي جارسيا مدربًا للمنتخب

ويأتي تعيين رودي جارسيًا لقيادة تدريب منتخب بلجيكا خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين نتائج المنتخب الذي تراجعت مؤخرًا.

وفي إطار جهود الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لتعزيز أداء المنتخب وتحقيق تطلعاته على المستويين الأوروبي والعالمي، أعلن الاتحاد تعيين المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفي بيان رسمي، أعرب الاتحاد البلجيكي عن ثقته الكبيرة في المدرب الجديد، مؤكدًا أن التعيين يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى بناء منتخب قوي وقادر على المنافسة في البطولات الكبرى.

ومن المقرر أن يُقدم رودي جارسيا رسميًا إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد اليوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وسيشارك في المؤتمر المدير الرياضي للاتحاد، فينسينت مانارت، حيث سيستعرضان ملامح الرؤية الفنية الجديدة وتطلعات المنتخب البلجيكي لتحقيق النجاح في الاستحقاقات المقبلة.

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