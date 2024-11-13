تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا

حسم تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، موقفه من العودة إلى منتخب بلجيكا خلال الفترة المقبلة.

موقف كورتوا من العودة إلى منتخب بلجيكا

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أخبر تيبو كورتوا منتخب بلجيكا أنه لا يزال يرفض العودة للعب في ظل وجود دومينيكو تيديسكو كمدير فني.

وكشفت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بيتر ويليمز سافر إلى مدريد، الأسبوع الماضي، لمقابلة كورتوا في محاولة لاختبار إمكانية عودته للعب مع المنتخب.

لكن حارس المرمى أكد مرة أخرى أنه لا ينوي العودة إلى منتخب بلجيكا في ظل استمرار تيديسكو على مقعد المدير الفني.

سبب غضب كورتوا

وكان كورتوا غير راض عن تجاهل منحه شارة القيادة بعد انسحاب كيفين دي بروين من المنتخب بسبب إصابة، حيث اختار تيديسكو منحها إلى روميلو لوكاكو.

وأعلن كورتوا، البالغ 32 عاما، في أغسطس أنه لن يكون متاحا للانضمام إلى بلجيكا عقب استبعاده من تشكيلة تيديسكو ليورو 2024.

وقد غاب كورتوا عن معظم موسم 2023-24 بسبب إصابتين في الركبة، لكنه أثبت لياقته البدنية قبل البطولة بعودته إلى تشكيلة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الفوز على بوروسيا دورتموند.