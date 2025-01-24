حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسماعيلية

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بنطاق دائرة حي ثالث الإسماعيلية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تكليفات من رئيس المباحث بضبط التشكيل

وكلف اللواء أحمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية، العقيد "محمد هشام" مفتش مباحث دائرة قسم ثالث، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط عناصر إجرامية لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات.

التوصل إلى التشكيل العصابي

وتوصل فريق البحث برئاسة الرائد "أحمد بيومي" رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، إلى تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد تخصص في سرقة السيارات من منطقة أرض الجمعيات و24 أكتوبر بالإسماعيلية.

وتمكنت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء عبد الله صبحي وأحمد جمال وزياد عفيفي "على نور" معاونو المباحث، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد وضبط 4 سيارات مسروقة قبل تقطيعها وإعادة بيعها، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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