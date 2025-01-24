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ثقافة وفنون

بمسلسلات رمضان 2025

إصابة حنان مطاوع بالعمى بعد اتهامها بقتل زوجها في "حياة أو موت"

حنان مطاوع
حنان مطاوع

 واصلت الفنانة حنان مطاوع وأسرة مسلسل حياة أو موت، تصوير عدد من مشاهد العمل داخل ديكورات حارة السبكي.

ومن المقرر أن يتم عرض العمل خلال السباق الرمضاني القادم.

وخلال أحداث المسلسل تتهم حنان مطاوع في قضية قتل زوجها، وتدخل السجن على إثر هذه الجريمة، وبسبب سوء حالتها النفسية تصاب بالعمى المؤقت ضمن الأحداث.

وتساعدها شقيقتها التي تعاني من مرض نفسي وتلعب دورها الفنانة رنا رئيس في إثبات براءتها من جريمة القتل.

 

أبطال مسلسل حياة أو موت 

 المسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس،   تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

وكشف المخرج هاني حمدي عن عرض مسلسله الجديد حياة أو موت في شهر رمضان 2025 على قناة النهار.

 كتب هاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على مسلسله الجديد مع الفنانة حنان مطاوع: “حياة او موت على النهار في رمضان”.

 

مسلسل صفحة بيضاء

ويعرض الآن للفنانة  حنان مطاوع مسلسل صفحة بيضا ويشاركها في البطولة مها نصار، سامي الشيخ، أحمد الشامي، نور محمود، حنان يوسف، حسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

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عرض مسلسل حياة أو موت لحنان مطاوع على قناة النهار في رمضان

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