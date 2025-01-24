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حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمعادي

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 أشخاص؛ بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى المعادى 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قيام 4 أشخاص؛ بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادي.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب)، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بعمق 5 أمتار وعرض 2 متر).

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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التنقيب غير المشروع عن الآثار قسم شرطة المعادي مديرية أمن القاهرة محكمة جنوب القاهرة

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