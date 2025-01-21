الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس 4 أشخاص؛ بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

 

ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى المعادى 
 
 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص؛ بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادي.


 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب)، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بعمق 5 متر وعرض 2متر).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري  العرض على النيابة العامة.

 

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