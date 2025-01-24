الجمعة 24 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية أحمد بدير في مسلسل الغاوي برمضان 2025

أحمد بدير
أحمد بدير

يواصل الفنان أحمد بدير تصوير دوره في مسلسل الغاوي مع الفنان أحمد مكي، ويتم التصوير داخل منطقة شعبية بعين شمس.

ويلعب أحمد بدير خلال أحداث العمل شخصية والد شمس الذي يعمل مؤذنا في أحد المساجد.

 

كما يلعب أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الغاوي شخصية “شمس” ويظهر بلوك جديد، حيث أطلق لحيته وشاربه من أجل الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل.

 

وتشهد أحداث مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، إنقاذ عائشة بن أحمد من الخطف، بعد خطفها على يد أحد البلطجية.

 

أحمد مكي 

 

وخلال أحداث العمل يظهر الفنان أحمد مكي في رحلة صعود من بلطجي إلى رجل له قيمة في المجتمع الذي يعيش فيه، ليصبح من أهم رجال الأعمال خلال تلك الفترة، وتساعده على هذه الأمور عائشة بن  أحمد التي تلعب شخصية حبيبته.

أبطال مسلسل الغاوي 

ويشارك فى بطولة مسلسل “الغاوي” بجانب “مكي” عدد كبير من الفنانين من بينهم  عائشة بنت أحمد، عمرو عبد الجليل، وآخرون،  من إخراج ماندو العدل، وتأليف هانى سرحان، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.

 

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