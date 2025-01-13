الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مودريتش: أهنئ برشلونة والخسارة مؤلمة لكننا يجب أن نكون معا ونتحد

مودريتش، فيتو
مودريتش، فيتو

كلاسيكو الأرض، أعرب لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد، عن حزنه عقب خسارة لقب كأس السوبر الإسباني لحساب برشلونة خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في السعودية. 

وقال مودريتش، خلال تصريحاته  صحفية عقب المباراة “من الأفضل أننا  خسرنا الآن بدلا أن نخسر فيما هو قادم ”. 

وأكمل: "نعم الخسارة مؤلمة، لكن علينا أن نكون معنا ونتحد، وأقدم التهنئة لفريق برشلونة، لقد لعبوا مباراة رائعة، وتلك هي الكرة أحيانًا تخسر وأحيانًا تفوز".

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.

ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

الصورة

وتمكن برشلونة من حسم التأهل بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بقيادة مدربه هانز فليك، فيما تغلب ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ليلاقي غريمه الكتالوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مودريتش ريال مدريد كأس السوبر الإسباني برشلونة

مواد متعلقة

المباراة كانت رائعة، أول تعليق من أنشيلوتي عقب الخسارة بخماسية من برشلونة

شاهد احتفالات لاعبي برشلونة بكأس السوبر الإسباني (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

رونالدو يضع شرطا حاسما لتجديد عقده مع النصر السعودي

انخفاض 10 أصناف أبرزها الليمون والبطاطس، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الإثنين 13 يناير 2025

كوريا الشمالية: مقتل وإصابة 3000 جندي في الحرب ضد أوكرانيا

سأفتح أبواب الجحيم، نائب ترامب يفسر تهديده بشأن رهائن غزة

خريطة السرعة المقررة على الطرق السريعة 2025

نجم الأهلي السابق يهاجم كولر: يصر على نفس الأخطاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

بينهم طفل، مقتل 7 أشخاص بانزلاقات أرضية في البرازيل

لم تتحدث عن غزة، حقيقة هجوم تايلور سويفت على أمريكا بسبب حرائق لوس أنجلوس

قلعة نزوى، مزار تاريخي يحكى زمن الحرب والسلام فى سلطنة عمان (صور)

باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بعد تغريمها 300 ألف جنيه.. أقوال سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية