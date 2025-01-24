الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-1- 2025 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئا على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 - 01 - 2025

3 ظواهر جوية في واحد، تحذير شديد من الأرصاد من تقلبات طقس اليوم

طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس الجمعة حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 - 01 - 2025

درجات الحرارة غدا الجمعة 24- 01- 2025 في مصر

ارتفاع الأمواج يصل 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الأحمر غدا

طقس الغد، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

تؤدى لانخفاض الرؤية، تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الشبورة الكثيفة غدا
ads

الأكثر قراءة

سوزان مبارك تتصدر "إكس" بعد افتتاح معرض الكتاب وعلاء مبارك يتفاعل بتعليق مثير

استعدوا، الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مقلقلة في طقس اليوم وتحذر من يوم الأحد

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

خاص لفيتو، موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

لمدة 18 ساعة، قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية غدا

هيئة البحرية البريطانية: سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه إلى إيران

ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري والبوري، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض البطاطس والبصل ومفاجأة عن الفلفل الألوان

منوعات

المزيد

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية