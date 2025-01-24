الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

تامر عبد الحميد: جروس يتحمل هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

جروس مدرب الزمالك،فيتو
جروس مدرب الزمالك،فيتو

تحدث تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عن خسارة الفارس الأبيض ضد مودرن سبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال تامر عبد عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"جروس يتحمل كثيرًا من هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أحب مشاهدة محمود بنتايج في أرض الملعب، وتغييرات جروس حولت الزمالك للشكل الدفاعي في الملعب أكثر من الهجومي".

وأكمل: "لا بد من حسم ملف تجديد زيزو في أسرع وقت ممكن، أفضل لاعب في الدوري المصري لا يحصل على أكثر من مليون جنيه في الشهر".

واختتم حديثه قائلًا:"بتروجيت الحصان الأسود للدوري هذا الموسم وسيد عيد يقدم مباريات كبيرة".

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة 

1- بيراميدز 20 نقطة
2- الأهلي 19 نقطة
3- الزمالك 17 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة
6- البنك الأهلي 14 نقطة
7- زد إف سي 13 نقطة
8- بتروجيت 13 نقطة 
9- الإسماعيلي 12 نقطة
10- فاركو 11 نقطة
11- طلائع الجيش 11 نقطة
12- الاتحاد السكندري 10 نقاط
13- حرس الحدود 9 نقاط
14- سموحة 8 نقاط
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- مودرن سبورت 7 نقاط 
18- الجونة 6 نقاط

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تامر عبد الحميد جروس الزمالك مودرن سبورت زيزو الدوري المصري

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