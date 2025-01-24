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رياضة

مونديال اليد، الدنمارك تتأهل رفقة فرنسا وألمانيا لدور الثمانية

المنتخب الدنماركي
المنتخب الدنماركي لكرة اليد، فيتو

مونديال اليد، تأهل المنتخب الدنماركي إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره السويسري 39-28، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالدور الرئيسي.

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ومكنت تلك النتيجة المنتخب الألماني، صاحب المركز الثاني، من التأهل لدور الثمانية، وهو الذي فاز على إيطاليا 34-27 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب سويسرا عند 3 نقاط في المركز الرابع، ليودع المنافسات رفقة منتخب إيطاليا صاحب المركز الثالث، ويحتل منتخب التشيك المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه منتخب تونس دون رصيد من النقاط.


وفي المجموعة الثانية، صعد منتخب المجر إلى المركز الثاني، وذلك بعد فوزه على النمسا 29-26.

ورفع منتخب المجر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف منتخب فرنسا المتصدر، فيما تجمد رصيد النمسا عند 3 نقاط في المركز الخامس والأخير ليودع المنافسات رفقة منتخب قطر صاحب المركز الأخير.

 

فيما يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الثالث ويأتي خلفه المنتخب الهولندي برصيد أربع نقاط لكل منهما.

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