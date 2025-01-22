إنجاز 2001 يداعب منتخب اليد.. صعود الفراعنة للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة.. مجموعته تؤهله لتحقيق حلم 24 عاما.. وهذا طريقه نحو اللقب

ينتظر منتخب مصر لكرة اليد فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز ببطولة كأس العالم المقامة الآن في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتختتم بطولة العالم لكرة اليد بإقامة المواجهة النهائية ولقاء تحديد المركز الثالث يوم الأحد الموافق 2 فبراير المقبل.

وتسود حالة من التفاؤل باقتراب المنتخب الوطني لكرة اليد من استعادة انجاز بطولة العالم 2001 خاصة بعد تخطيه الدور التمهيدي للمسابقة بالعلامة الكاملة (4) نقاط وتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على حساب كلا من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا ورافقه بالدور الرئيسي منتخبي كرواتيا (نقطتين)، والأرجنتين بدون نقاط.

ويدخل كل منتخب من الفرق المتأهلة بالنقاط التي حصدها من مجموعته خلال منافسات الدور التمهيدي من بطولة العالم لكرة اليد.

إنجاز منذ 24 عاما

ويظل إنجاز منتخب مصر في كأس العالم 2001 هو الأبرز في تاريخ مشاركاته حتى الآن بعدما حصل على المركز الرابع بقيادة الجيل الذهبي لمنتخب اليد الذي ضم مجموعة كبيرة من النجوم وأبرزهم أحمد بلال وأشرف عواض وحمادة النقيب وجوهر نبيل وحسين زكي الذي اختير ضمن أفضل لاعبي البطولة.

وكان منتخب مصر أول منتخب غير أوروبي ينجح في التأهل للمربع الذهبي في تاريخ بطولات كأس العالم بعد الفوز على المنتخب الروسي القوي في الدور ربع النهائي بنتيجة 21-19.



مشوار سهل للفراعنة بمونديال اليد

ويرى خبراء اللعبة ان أمام منتخب اليد مشوار سهل لتكرار إنجاز مونديال 2001 حيث يلتقي منتخبات أيسلندا وسلوفينيا وكاب فيردي بالدور الرئيسي.

وأمام المنتخب الوطني فرصة الوصول في البطولة إلى أبعد مدى.

وتأهل منتخب مصر متصدرا المجموعة الثامنة، رفقة كل من كرواتيا والأرجنتين، لينضم للمجموعة الرابعة وتضم كلا من أيسلندا وسلوفينيا وكاب فيردي، المتأهلين عن المجموعة السابعة.

وتأهل الفراعنة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع أيسلندا، التي تأهلت وفي جعبتها 4 نقاط أيضا، بينما يملك كل من كرواتيا وسلوفينيا نقطتين، وتأهلت الأرجنتين وكاب فيردي بلا نقاط.

مشوار الفراعنة بالدور الرئيسي مونديال اليد

وتواجه المنتخبات الـ 3 المتأهلة من كل مجموعة، نظيرتها في المجموعة الأخرى، لتحديد صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة الرابعة، اللذان سيتأهلا إلى ربع النهائي مباشرةً.

وفي حالة تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي كأول مجموعته في الدور الرئيسي سيواجه وصيف المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فرنسا، والمجر، وهولندا، والنمسا، ومقدونيا، وقطر.

وفي حال الفوز علي وصيف المجموعة الثانية سيكون منتخب الفراعنة في مواجهة أمام الفائز من مباراة ربع النهائي التي تضم وصيف المجموعة الرابعة، ومتصدر المجموعة الثانية.

طريق منتخب اليد بكأس العالم لليد

في حال احتلاله وصافة مجموعته في الدور الرئيسي سيواجه منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فرنسا، المجر، هولندا، النمسا، مقدونيا وقطر.

وإذا فاز منتخب مصر لكرة اليد في نصف النهائي علي متصدر المجموعة الثانية سيواجه الفائز من مباراة ربع النهائي التي تضم متصدر المجموعة الرابعة، ووصيف المجموعة الثانية.



مواعيد مباريات منتخب اليد في الدور الرئيسي

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الرئيسي من بطولة العالم مواعيدها كالتالي:

الأربعاء 22 يناير | مصر × أيسلندا - 9:30 مساء

الجمعة 24 يناير | مصر × سلوفينيا - 7 مساء

الأحد 26 يناير | مصر × كاب فيردي - 7 مساء

موعد مباراة مصر وأيسلندا اليوم في كأس العالم لكرة اليد



ويلتقي منتخب مصر اليوم الأربعاء، نظيره الأيسلندي في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

يلعب منتخب مصر ضد أيسلندا، اليوم الأربعاء 22 يناير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأيسلندا اليوم في كأس العالم لكرة اليد



- قناة أون تايم سبورت 1. مشاهدة المباريات الرياضية بث مباشر على الإنترنت.

- قناة الكويت الرياضية.

- قناة الكأس القطرية 4.

مشاركات منتخب اليد في المونديال

وسبق لمنتخب مصر المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 17 مرة وكانت البداية في مونديال 1964 في التشيك ثم انتظر المنتخب 29 عاما ليسجل الظهور الثاني في مونديال اليد في نسخة 1993 التي أقيمت في السويد ومنذ تلك النسخة لم يغب الفراعنة عن التواجد في كأس العالم حتى النسخة الماضية التي أقيمت بطولة العالم 2023 ببولندا والسويد وأنهي المنتخب المصري بقيادة روبرتو باروندو المنافسات في المركز السابع وكان الفريق قد حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة.

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