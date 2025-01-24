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خارج الحدود

التحرير الفلسطينية: حرب غزة بروفة لما سيحدث بالضفة الغربية الفترة المقبلة

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

قال عمر الغول عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إنّ ما كان يحدث في غزة بروفة لما سيحدث في الضفة الغربية الفترة المقبلة.

 

إسرائيل الدولة المارقة الخارجة عن القانون

وأضاف الغول، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل دولة مارقة وخارجة عن القانون ويحميها الغرب الرأسمالي عموما، وأمريكا خصوصًا.

 

دعم أمريكي لإسرائيل

وتابع: "أمريكا تعتبر إسرائيل جزءً لا يتجزأ منها ولم تتوانَ عن تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والعسكري واللوجستي والأمني والسيبراني لها".

 

الهدف المركزي للاحتلال الإسرائيلي

وأكد، أن الهدف المركزي لدولة الاحتلال أن تكون القدس عاصمتها، والاستيلاء على نابلس وجنين، مشيرًا، إلى أن نتنياهو عبّر عن هذا المخطط من قبل في كتابه "مكان تحت الشمس"، ويستخدم ذراعيه إيتمار بن جفير وسموتريتش.

وأشار، إلى أن عدد سكان الضفة الغربية يتضاعف بوتيرة كبيرة، ورغم ذلك، فإن بها 898 حاجز لتقطيع المدن والقرى والمخيمات، ومن ثم، فإن ما جرى في جنين ليس مفاجئًا، في ظل الأعداد الكبيرة من الاجتياحات والاقتحامات التي مارستها إسرائيل على مخيمات ومدن وقرى الضفة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر.

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