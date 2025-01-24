السجن المشدد لعامل بتهمة ضرب نجل شقيقه حتى الموت بالصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بضرب نجل شقيقه الطفل حتى الموت لوجود خلافات مالية مع والده بالصف جنوب الجيزة.

تحقيقات النيابة في حادث قتل طفل الصف

وكشفت النيابة العامة، أن "إ.س" عامل بدائرة مركز العياط بالجيزة، في 28 مايو 2024، أحدث عمدًا إصابة نجل شقيقه المجني عليه "س.ف"، حال كونه طفلًا لم يجاوز سن الثامنة عشر عامًا ميلاديًّا، عمدًا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما بشأن أرباحهما بشأن عمل مشترك بينهما.

وذكرت النيابة العامة، أن العامل المتهم بيت النية وعقد العزم المُحقق على التنكيل بنجل شقيقه "س.ف"، وإصابته بدافع فرض السطوة عليه، بأنه حين تواجد المجني عليه رفقته خارج مسكنهما، بأن واستجلب أداة "سير سيارة"، وباغته بضربات قاسيات على رأسه حتى وقع أرضا صريع جراحة التي أبانها تقرير الصفة التشريحية، بيد أنه لم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن أفضت إصاباته إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه وبإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه، تبين أن الإصابات الموصوفة هي إصابة رضية شديدة بالرأس مصحوبة بكسر بالجمجمة ونزيف دماغي، نتجت من الإصابة بجسم صلب راض ثقيل وأن الوفاة إصابية نتيجة إصابة الرأس الشديدة وما أحدثته من غيبوبة وأن الإصابة واردة الحدوث.

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