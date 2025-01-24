تفاصيل طرح وحدات أرابيسك بمبادرة بيتك في مصر للعاملين بالخارج

تـطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة مشروع "أرابيسك" بمحافظة القاهرة بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترا مربعا وحتى 179 مترا مربعا.

ومشروع "أرابيسك" يمثل أول مجتمع عمراني متكامل "مسور" بمنطقة مجرى العيون في قلب القاهرة القديمة، والمشروع يحتوي على العديد من المباني الأثرية الإسلامية، منها قناة مجرى العيون وبعض المباني التاريخية التي ترجع للعصرين الطولوني والفاطمي.

ومشروع "أرابيسك" يضم نحو 79 عمارة تحتوي على 1924 وحدة سكنية مختلفة المساحات بجانب الى مجموعة من الوحدات التجارية، كما يضم المشروع كافة الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات العملاء من مطاعم وكافيهات وسينما ومسرح ومول تجاري بجانب ما تمتلكه المنطقة من عناصر جذب متعددة، خاصة بعد افتتاح متحف الحضارة.

وقد انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكترونى يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكترونى ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيدًا لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025.

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