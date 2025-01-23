في مثل هذا اليوم..تدمير نصف الأسطول الإسرائيلي من الغواصات أمام شواطئ إسكندرية

القوات البحرية قامت بالعديد من البطولات التي كانت صدمة للعدو عقب جولة 1967 التي ظنت فيها إسرائيل تفوقها على وحوش الجيش المصري ولكن إغراق الغواصة دكار في 23 يناير 1968 كان صدمة جديدة للعدو.



أبطال البحرية:

بطل تلك العملية هو اللواء بحري عبد المجيد عزب.



قائد كاسحة الألغام أسيوط

اللواء محمد عبد المجيد حسن عزب من مواليد محافظة الإسكندرية في 1931 تخرج من الكلية البحرية عام 1953. والتحق بالقوات البحرية وفي عام 1967 كان أسطول الغواصات الإسرائيلية مكون من غواصتين هما (الغواصة تانين ووراها) استطاع البطل وقتها إصابة الغواصة الإسرائيلية تانين أمام شواطئ الإسكندرية في يونيو 1967 لتخرج من الخدمة نهائيا في عملية جريئة ومفاجأة للعدو الإسرائيلي.



بعدها بعام تحديدا في 1968 اشترت إسرائيل غواصتين لتدعيم أسطولها البحري من بريطانيا هما (الغواصة داكار ودولفين) واستلمت إسرائيل الغواصتين بميناء بورت سميث الإنجليزي في احتفالية عالمية.



وبعد الاحتفال أبحرت الغواصتين في البحر المتوسط في طريقهما إلي إسرائيل وأثناء الإبحار وفي الطريق صدرت الأوامر من القيادة العسكرية الإسرائيلية لقائد الغواصة داكار "ياكوب إلنان" بالتوجه إلي شواطئ الإسكندرية لضرب قطعة بحرية مصرية كان الرئيس جمال عبدالناصر سوف يركبها لمشاهدة إحدي التدريبات المصرية.



وبالفعل اتجهت الغواصة الإسرائيلية داكار إلي ميناء الإسكندرية.



تدمير الغواصة الإسرائيلية

عندما وصلت داكار بالقرب من شاطئ اسكندرية بالصدفة كانت السفينة الحربية (أسيوط) تجري تدريبات بقيادة البطل عزب الذي رصد الغواصة الإسرائيلية داكار وأطلق عليها قذائف الأعماق بعنف ودقة عالية وأصابها في مقتل ودمرها تماما وتم تدمير الغواصة الإسرائيلية داكار بنجاح وعليها 79 ظابط وجندي إسرائيلي منهم نائب قائد البحرية الإسرائيلية ونائب رئيس الموساد الإسرائيلي وقتها وكانت صدمة كبيرة وفضيحة مدوية عالمية للبحرية الإسرائيلية وجن جنون إسرائيل ورصدوا ملايين الدولارات مقابل رأس العقيد محمد عبد المجيد عزب الذي أغرق نصف أسطولهم البحري.

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