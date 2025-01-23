ريال مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني للسيدات

تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية من كأس السوبر الإسباني للسيدات 2025، اليوم الخميس بعد فوزه على ريال سوسيداد 3-2 في نصف النهائي في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بوتكاري في مدينة ليجانيس بمنطقة مدريد.

افتتح الملكي التسجيل مبكرا بالدقيقة الرابعة عبر لاعبة الوسط الاسكتلندية كارولين واير ثم أدرك سوسيداد التعادل عبر المهاجمة الإسبانية أمايور ساريجي.

ورفض مدريد الخروج من الشوط الأول بالتعادل، ليسجل هدف التقدم بالدقيقة 37 عن طريق لاعبة الوسط السويدية إنجريد أنجلدال.

وحاول ريال سوسيداد إدارك التعادل في الشوط الثاني، إلا أن لاعبة الجناح الكولومبية ليندا كايسيدو أضافت الثالث لمدريد بالدقيقة 71.

وعادت ساريجي، وسجلت الهدف الثاني لسوسيداد ولرصيدها الشخصي في الدقيقة 90+5، ثم ذهبت بطاقة التأهل إلى ريال مدريد.

ريال مدريد ضد برشلونة

وسلتقي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية من كأس السوبر الإسباني للسيدات 2025 والتي ستقام على ذات الملعب في 26 من الشهر الحالي.

وكان برشلونة قد تأهل للنهائي، أمس الأربعاء، بعد انتصاره على أتلتيكو مدريد 3-0.

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