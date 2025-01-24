للحماية من العنف، رسالة دكتوراه تطالب بتطبيق إلكتروني مصري لدعم ثقافة السلام لدى الأطفال

حصلت الصحفية أمنية حسني كُريم نائب مدير تحرير جريدة الأخبار على درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في موضوع "دور المحتوى الرقمي في تعزيز ثقافة السلام لدى الأطفال"؟



وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة سامية جابر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية والدكتور عبد الله عبد الرحمن أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بجامعة الإسكندرية والدكتور طه نجم أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة الإسكندرية والدكتورة فاتن الطنباري أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.



وأكدت نتائج الدراسة قوة تأثير المحتوى الرقمي على الأطفال وإمكانية استخدامه لإكساب الأطفال ثقافة السلام وتقليل اتجاهه للعنف.

وأوصت الدراسة بإطلاق تطبيق مصري موجه للطفل يهدف لنشر ثقافة السلام ومهاراتها، بطريقة جذابة وفعالة على أن يتم ربط محتواه مع قضايا المجتمع كجزء من عملية تنشئة الطفل المصري.

وصممت الباحثة في نهاية الدراسة نموذج لبرنامج رقمي من عدة مراحل لتدريب الطفل على كيفية حل المشكلات والتحديات المتنوعة بنفسه بأسلوب سلمي وإبداعي يتجنب العنف ويعتمد على التفكير النقدي الذي يعد أحد أسس ثقافة السلام.



ويتضمن النموذج أيضًا إطلاق منصة للحوار والتعاون بين الأطفال لتنمية ثقافة السلام لديهم وإطلاق مسابقات للأطفال لصنع مبادرات إيجابية في مجتمعهم.

بالإضافة إلى تقديم ألعاب إلكترونية جذابة، تدور حول قيم ثقافة السلام، مثل التعاون والرحمة والتعاطف ومساعدة الآخرين بدلًا من العنف والقتل.

وطالبت الباحثة كذلك بتطوير حملات لتوعية الأطفال وأولياء الأمور بالتعامل السليم مع المحتوى الرقمي وفهم أخطاره ومزاياه، وكيفية تطويعه لخدمة المجتمع، وتضمين ذلك بالمناهج الدراسية.

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