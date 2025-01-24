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عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بهذه المحافظة، غدا

وظائف البريد المصري
وظائف البريد المصري لعام 2024،فيتو

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، غدًا السبت  عقد  الامتحانات الالكترونية للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد-  أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد بمحافظة المنوفية  بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

 

وأعلن الجهاز إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد-  أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد من محافظة المنوفية، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ومن المقرر عقد امتحانهم  حتى 28 يناير الجاري.


وأوضح الجهاز أنه سيعلن مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة تباعًا، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

 ومن المقرر أن يعلن الجهاز خلال الأيام المقبلة عن إتاحة الاستعلام للمتقدمين من محافظة القليوبية.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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