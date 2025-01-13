الإثنين 13 يناير 2025
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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن الانتهاء من 223 مراسلة إلكترونية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر ديسمبر 2024.


وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 153 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

وتعامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع عدد من المراسلات الإلكترونية استقبلها من 17656 من 223 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تفعيل منظومة التواصل المؤسسي الرقمي بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري.

 

كما انتهى الجهاز من الإفادة بالرأي القانوني في 102 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

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