تدريب 180 موظفا بالمترو والقطار الكهربائى على لغة الإشارة

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تدريب 180 موظفا على لغة الإشارة للتيسير على أصحاب العاقة السمعية فى التعامل مع موظفى المترو خلال ساعات العمل

وقالت شركة المترو إن تدريب الموظفين على لغة الإشارة يأتى تكملةً لمبادرتنا اتجاه ذوي الهمم!

وسبق وأطلق موظفان من قطار العاصمة مشروعًا لتقديم شاشات فيديو بلغة الإشارة في محطة عدلي منصور، حيث قدمت هذه المبادرة معلومات إرشادية عن أسعار التذاكر واتجاهات القطارات بلغة الإشارة عبر الشاشات لتسهيل وصولها للركاب من ضعاف السمع، مما شكل إنجازًا بارزًا لمصر، ولشركة آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو، لكونها الأولى ضمن مجموعة آر ايه تي بي التي تدرب موظفيها على لغة الإشارة

وبالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تم تدريب 180 من موظفينا من آر اي تى بى ديف للنقل كايرو على لغة الإشارة، ليصبحوا سفراء لهذه اللغة الجميلة!

تدريب موظفينا على لغة الإشارة هو خطوة أساسية لتمكين الأشخاص من ذوي الهمم السمعية التواصل معنا، وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة وشعورهم بالتقدير في كل تفاعل.

في آر اي تي بي ديف للنقل كايرو الشمولية جزء من قيمنا

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