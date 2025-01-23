سامو زين يعلق على الجدل حول تشابه ألحان أغنيته مع تامر حسني

علق الفنان السوري سامو زين علي الجدل المثار مؤخرا بسبب تشابه لحن أغنيته ايام في بعدنا معانا فاتوا مع لحن أغنية فعلا مبيتنسيش والذي قدمها تامر حسني مع رامي صبري

سامو زين يعلق علي تشابه الألحان بين فعلا مبيتنيبش وأغنية أيام في بعدنا فاتوا

وقال سامو زين في تصريح خاص لـفيتو:" الناس هي اللي شايفة كدا وأحنا بنشتغل للجمهور وعايزين نبسطتهم ولحن أغنية أيام في بعدنا فاتوا مش شبه لحن فعلا مبتتنسيش لتامر حسني وسامو زين بالعكس الأغنية حلوة جدا وببارك لهم وهما أخواتي

و أضاف سامو زين:" فكرة كثرة الألبومات خلال الفترة الماضية، شئ مفرح لأن وجود الألبوم مهم للغاية والناس بتكون سعيدة به وألبوم أحمد سعد وأنغام وتآمر عاشور حلوين جدا

و أكد سامو زين أنه يحضر بالوقت الحالي مسلسل جديد من المقرر عرضه خارج سباق رمضان

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