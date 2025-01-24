الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

حبس 31 متهما بحيازة مواد مخدرة في الإسكندرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 31 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة باب شرق في الإسكندرية.

 

وجهت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة باب شرق.

 

حملة أمنية في باب شرق بالاسكندرية تضبط 31 ديلر مخدرات

 وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 31 قضية مواد مخدرة ضُبط خلالهم 31 متهمًا، وبحوزتهم (كميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، هيروين، أفيون، أقراص مخدرة" – 9 سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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