الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس تسلم أسماء 4 محتجزين إسرائيليين ستطلق سراحهم

عملية إطلاق سراح
عملية إطلاق سراح أسرى إسرائيليين

أعلنت حركة حــماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها ستسلم غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين ستطلق سراحهم في الدفعة التالية.

وبالأمس الأربعاء، نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم: إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية للاتفاق.

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات 

كما نقل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن تل أبيب ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة بغزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى.

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وفي وقت سابق ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها، أن أعضاء بالكنيست الإسرائيلي طالبوا بجلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

 مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل 

 ويأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وبدء عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل يوم الأحد الماضي.

وأطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

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