التحقيق في مصرع شخص إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالأزبكية

تباشر نيابة الأزبكية التحقيق في مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائية لمعاينة موقع الحريق وكشف سبب اندلاعه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل أحد العقارات بشارع رمسيس أمام سنترال رمسيس، نطاق قسم شرطة الأزبكية.

وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق.

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