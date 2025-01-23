شبانة: سنعمل على تطوير الأرض المقابلة لنادي الصحفيين النهري كمرحلة ثانية للمشروع

قال الكاتب الصحفي محمد شبانة، رئيس نادي الصحفيين النهري وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق: إن مديونيات المركب النيلية التي كانت تابعة للنادي بلغت مليونا ونصف المليون جنيه، لشركة المقاولون العرب، ونجح مجلس الإدارة في سدادها، وسيعمل على إعادتها للنادي، مع تجديد المرسى النيلي، والذي دفع له النادي 540 ألف جنيه مخالفات، وأُصدرت له الرخصة.

الاستيلاء على جزء من أرض نادي الصحفيين

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي اليوم الخميس، أن مساحة الأرض المقابلة للنادي تبلغ فدانا و864 مترًا، ويواجه مجلس إدارة النادي حالة اغتصاب على جزء من قطعة الأرض، وسيعمل على إنهاء هذا الأمر قريبًا.

وتابع: "نجحنا في سداد 653 ألف جنيه مديونيات على الأرض، لأنها من أملاك الدولة، وهي حق انتفاع للنادي، ومن حقه البناء عليها واستغلالها بنفس طريقة النادي، ونجحنا في سداد هذه المبالغ".

تطوير نادي الصحفيين النهري

وأوضح "شبانة" أن مجلس الإدارة بعد الانتهاء من تطوير النادي، سيعمل على تطوير الأرض المقابلة له، كمرحلة ثانية، مؤكدًا أنه بعد ذلك سيبدأ عقد لقاءات مع وزير الإسكان بشأن مشروع جديد للصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

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