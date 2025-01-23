الخميس 23 يناير 2025
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سياسة

"شبانة" تجديد النادي النهري للصحفيين ليس له علاقة بالترشح لانتخابات مجلس النقابة

محمد شبانة، رئيس
محمد شبانة، رئيس نادي الصحفيين النهري، فيتو

 قال الكاتب الصحفي محمد شبانة رئيس نادي الصحفيين النهري، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إنه لن ينتوي الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة المقبلة، وإن الإفصاح عن تفاصيل إعادة إنشاء وتجديد النادي النهري ليس له علاقة من قريب أو بعيد بانتخابات النقابة.

نادي الصحفيين النهري 

 وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالنادي، اليوم الخميس، أنه أصرّ على عقد اللقاء بالنادي اليوم، ليكون كل الزملاء الصحفيين مطلعون على أعمال التجديد، وكل شئ أمام أعينهم.

 

ديون نادي الصحفيين النهري 

 وتابع: "كانت الأمور صعبة وقاسية، وحل الأزمات لم يكن سهلًا، كل منشأ في النادي كان مخالفًا وعليه ملايين الديون، والعديد صادر له قرار إزالة من وزارة الري، وعلى الرغم من ذلك نجحنا في إنهاء التراخيص، واليوم ليس علينا مخالفة واحدة، وكل تراخيصنا منتهية، بدأنا بالتطوير، ووصلنا إلى إعادة إنشاء، وهو ما كلّفنا مبالغًا أكبر".

ووجّه "شبانة" الشكر لمجلس إدارة النادي، على ما تحمّله من ضغوط خلال محاولات حل أزمات التراخيص والمديونيات.

كما وجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الشباب والرياضة، والري، والدفاع، على ما بذلوه من جهود في سبيل إنهاء أزمات النادي.

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نادي الصحفيين النهري الكاتب الصحفي محمد شبانة تطوير نادي الصحفيين
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