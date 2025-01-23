الخميس 23 يناير 2025
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اقتصاد

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض

أسعار النفط اليوم،
أسعار النفط اليوم، فيتو

أسعار النفط اليوم، سجلت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يناير2025، انخفاضًا ملحوظًا يتخطي الـ 1% ، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركة افتراضية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

<strong>أسعار النفط اليوم</strong>
أسعار النفط اليوم

انخفاض العقود الآجلة خام برنت

وسجلت العقود الآجلة خام برنت تراجعًا بنحو 88 سنتًا أو 1.11% إلى مستوى 78.12 دولار للبرميل في الساعة (17.50) بتوقيت جرينتش.

تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي 

وفي نفس السياق؛ سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفاضًا يقدر بـ 1.02 دولار أو 1.35% إلى 74.42 دولار للبرميل.

 

<strong>أسعار النفط اليوم</strong>
أسعار النفط اليوم

ترامب سيطالب السعودية ومنظمة أوبك خفض تكلفة النفط

يشار إلى أن دونالد ترامب قال خلال مشاركته افتراضيًا في المنتدى الاقتصادي اليوم الخميس أنه سيطلب من السعودية ومنظمة أوبك للبلدان المصدرة للبترول خفض تكلفة النفط.

الولايات المتحدة  لديها أكبر كمية من النفط والغاز

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة  لديها أكبر كمية من النفط والغاز مقارنة بأي دولة أخرى وأنه سيتم استغلال تلك الكميات. 

<strong>أسعار النفط اليوم</strong>
أسعار النفط اليوم

مخاوف من زيادة المعروض من النفط

وعليه أثارت تصريحات ترامب في هذا الشأن؛ المخاوف بشأن زيادة المعروض من النفط.

الحرب في أوكرانيا سنتتهي إذ تراجع سعر النفط

وقال ترامب:  "إذا تراجع سعر النفط فإن الحرب في أوكرانيا ستنتهي على الفور".

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