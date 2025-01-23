الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

طن اليوريا العادي يتراجع 1535 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20685.7 جنيه للطن، بارتفاع 451 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 8044.1 جنيه للطن، بانخفاض 1642 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف  جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15154.8 جنيه، بانخفاض 21 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6%  مخصوص في الأسواق ما بين 10200 جنيه و23 ألف جنيه.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21777 جنيهًا للطن، بارتفاع 436.5 جنيه  عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 16 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9770.8  جنيه للطن، بانخفاض 1535 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا
ads

الأكثر قراءة

شرب دمه، عرض مرتكب جريمة الأقصر على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

أريد تريليون دولار، ترامب يكشف عن طلبه الجديد من السعودية

تفاصيل صفقة انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

فيتو تنفرد بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

أول تعليق من جروس بعد خسارة الزمالك أمام مودرن سبورت

منوعات

المزيد

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة 

تفسير رؤية التفاح الأخضر في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

خالد الجندي يوضح الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بجبر خاطر النبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية