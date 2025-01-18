السبت 18 يناير 2025
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اقتصاد

طن نترات النشادر يرتفع 3737 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

 

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19571.4 جنيه للطن، بانخفاض 1861 جنيها عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 18 ألف جنيه و21 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 15937.5 جنيه للطن، بارتفاع 3737 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 5250 جنيها و19500  جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 14 ألف جنيه، بانخفاض 1641 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20857 جنيها للطن، بانخفاض 1245.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و23 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 19500 جنيه للطن، بارتفاع 6527.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 18 ألف جنيه و20 ألف جنيه.

 

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