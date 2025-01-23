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الشوط الأول، الزمالك يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الدوري الممتاز

الزمالك ومودرن سبورت،
الزمالك ومودرن سبورت، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة التعادل السلبي، في المبارة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد السيد وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: علي فوزي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، محمد أميسي.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد مجدي وعبد الله حافظ وجوناثان نجويم ومحمود شعبان وخالد رضا ومحمد صبري وضياء السيد وأحمد يوسف وأحمد كباكا.

ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يحتل مودرن سبورت المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

 

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