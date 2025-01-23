الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 5 أشخاص في عملية طعن ببريطانيا

الشرطة البريطانية،
الشرطة البريطانية، فيتو

أعلنت خدمة الإسعاف البريطانية في العاصمة لندن، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن إصابة 5 أشخاص بعد تعرضهم  لعملية طعن جنوب العاصمة البريطانية، وهم يتلقون العلاج الأن.

حادث طعن في العاصمة لندن 

وقالت خدمة الإسعاف البريطانية في لندن، إنه تم نقل شخص واحد إلى مركز لعلاج الصدمات في بريطانيا ، ونقل الأربعة الآخرين إلى المستشفى.

وأضافت الخدمة في بيانها: "أرسلنا عددا من موارد الإسناد إلى موقع الحادث، بما فيها طواقم الإسعاف ومسعفا في سيارة استجابة سريعة وأفرادا من وحدة الاستجابة التكتيكية والإسعاف الجوي بلندن".

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا بعد هجوم الطعن

وذكرت شرطة لندن أنه تم القبض على رجل بعد هجوم الطعن في مدينة كرويدون، ولم توضح السلطات دافعه للطعن أو جنسيته.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه وقع قرب متجر في لندن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لندن حادث طعن بريطانيا

مواد متعلقة

بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة

ديربي لندن، التشكيل المتوقع لقمة أرسنال وتوتنهام بالبريميرليج
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث بصحراوي المنيا

تفاصيل المباحثات المصرية الصومالية بالاتحادية (صور)

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو)

منوعات

المزيد

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

في 6 خطوات.. كيفية الحصول على تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 أونلاين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

متى يجوز الجمع بين صلاتين؟، أمين الفتوى يوضح الحالات

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية