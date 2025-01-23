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محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء أ ح هشام حسن حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقطاع الأمن بمرغم، وذلك بمناسبة احتفالات العيد الـ 73 للشرطة، تخليدًا لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل أمن الوطن.

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وقدم الفريق أحمد خالد التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم.

 

 وأكد أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا، مؤكدا على الدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية اللواء أ ح هشام حسن واللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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