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محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث التعاون المشترك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث التعاون المشترك

استقبل الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبه لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات وعلى رأسها ملف التغيرات المناخية.

 

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وخلال اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالحضور وأشاد بقوة العلاقات التي تجمع البلدين، لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بإقامة مشروعات تحد من تأثير التغييرات المناخية على السواحل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نفذت على أرض الإسكندرية العديد من المشروعات للحد من تأثير التغيرات المناخية منها: (مشروع حماية الشواطئ، ومشروع توسعة الكورنيش، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار).

وفي السياق ذاته، أضاف سيادته أن هناك 2,6 مليون زائر للإسكندرية خلال موسم الصيف لذا تم عمل تطبيق إلكتروني يهدف إلى تحديد كثافة الإشغال على الشواطئ ويسمح للمواطنين بحجز أماكن مسبقًا على الشواطئ ؛مما يسمح بتقليل كثافة رواد الشواطئ بنسبة من 15 إلى 20% خلال موسم الصيف، لافتًا إلى أنه في إطار تحفيز المشاركة المجتمعية فإن شباب الجامعات قد نظموا العديد الفاعليات لتنظيف الشواطئ كما  ثمن سيادته مشاركة القنصلية الفرنسية في هذه الفاعليات  التي تحفز مشاركة الشباب وتعمل على الحد من التلوث البيئي من خلال تنظيف الشواطئ.

 

ومن جانبها، أكدت قنصل فرنسا على أن البلدان يجمعهما تاريخ طويل وعلاقات قوية وأننا حاليًا نجني ثمار هذه العلاقات الطيبة، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها على أرض الإسكندرية والتي تهدف إلى الحد من تأثير التغيرات المناخية.

 

جاء اللقاء بحضور كلا من: السيدة / روجينا فراج مسئول ملف التعاون بمنطقة جنوب فرنسا، والسيدة/ نوال عشيرى سكرتيرة القنصل، ومسئول ملف المخلفات الصلبة ومسئول ملف المشروعات الخضراء، ومسئول ملف فرنسا بمحافظة الإسكندرية.

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