مشروعات قوانين في ثلاجة البرلمان.. الإيجار القديم والإدارة المحلية أبرزها.. والتزامات دستورية لإقرار تشريعات جديدة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي

رغم اقتراب انتهاء دور الانعقاد الخامس لـ مجلس النواب، واقتراب انتهاء الفصل التشريعى كاملا، ما زالت هناك عدد من مشروعات القوانين الهامة المحالة إلى المجلس ولم يتم مناقشتها وإقرارها، ومن بينها مشروعات قوانين هامة من المقرر إقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات، مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي، والذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع قانوني من شأنه تحريك القيمة الإيجارية، وذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

تقسيم الدوائر الانتخابية

كما تتضمن الأجندة التشريعية، عددا من مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، والتي أوصى الحوار بتعديلها، ومنها قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل أساسي، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة التى من المقرر أن تبدأ إجراءاتها فى شهر يوليو المقبل بالنسبة لمجلس الشيوخ، وأكتوبر المقبل بالنسبة لمجلس النواب.

قانون الإدارة المحلية

وأيضًا يأتى ضمن مشروعات القوانين الهامة لدى المجلس مشروع قانون الإدارة المحلية.

قانون المرور

وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، والذي يأتي بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.

كما تضم الأجندة التشريعية لـ مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها خلال دور الانعقاد الماضي.

مشروعات قوانين محالة للجان النوعية

وترصد فيتو أبرز مشروعات القوانين المحالة للجان النوعية عبر الجلسات العامة لـ مجلس النواب ولم يتم مناقشتها حتى الآن.

قانون التعاون الموحد

ومشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين، بإصدار قانون التعاون الموحد.

والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

قانون البناء الموحد

مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مُقدم من النائب محمود عصام موسى، وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مشروع قانون مُقدم من النائب عاطف المغاوري، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مُقدم من النائبة نجلاء العسيلي، وآخرين، بشأن الإدارة المستدامة للمراعي والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والإدارة المحلية.

تنمية وتعمير سيناء

مشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مشروع قانون مُقدم من النائبة نسرين عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

مزاولة مهنة الصيدلة

مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

التأمين الصحي الشامل

مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

صندوق مصر السيادى

كما تتضمن الأجندة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

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