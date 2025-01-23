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شباب المقاولون 2005 يفوز على زد بثنائية نظيفة

شباب المقاولون 2005
شباب المقاولون 2005 يفوز على زد بثنائية نظيفة

دوري الجمهورية للشباب، نجح فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 في  الفوز على فريق زد بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون، ونجح في تسجيل ثنائية المقاولون كل من يونس محمد،و محمد رفعت، مما ساهم في تعزيز موقف الفريق في جدول ترتيب البطولة.

ويقود المقاولون يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، ويشرف  محمد عبد العزيز زيزو على فرق الشباب والناشئين. 

ويدرب الفريق فنيًا  محمد سعد، ويعاونه سعد عبد الباقي كمدرب،  تونسي أبو الليل مدربًا لحراس المرمى. 

 

كما يتولى الدكتور نادر نشأت مخطط الأحمال التدريبية، وهاني عدلي إداري الفريق، وأحمد السيد اخصائي إصابات الملاعب.

 

نظام بطولات دوري الجمهورية مواليد 2005- 2007


يتم تنظيم بطولتي الجمهورية للشباب مواليد 2005- 2007 من مرحلتين كالآتي:-

المرحلة الأولى:

تنظیم دوري من دور واحد لعدد ۲۰ فريقا بإجمالي عدد (۱۹) جولة

المرحلة الثانية:

الأندية أصحاب المراكز العشر الأوائل يتم تنظيم دوري من دور واحد باجمالي عدد (۹) جولات لتحديد بطل المسابقة وتحديد الترتيب من الأول إلى العاشر الأندية أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (۹) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين وتحديد الفرق الهابطة إلى دوري المحترفين المواليد ۲۰۰۵-۲۰۰۷ الموسم القادم.

وتنتقل الفرق إلى المرحلة الثانية بنفس رصيد النقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى
وبنفس حالات الإنذار والطرد.


نظام بطولات الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰


ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية. في حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.


الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية

 
يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.


تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط


بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد  الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية ( مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم  لتحديد الترتيب.

 


النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.


نظام الصعود والهبوط لدوري الجمهورية (أ)


الفريق الحائز علي المركز الأول في بطولات الجمهورية القسم الثاني (أ)  يصعد مباشره الى دوري الجمهورية للناشئين (أ) للقسم الأول موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥

مواليد 2005: يتم هبوط الأندية ( ٥ ) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى دورى القسم الثاني (1) الموسم المقبل.

 


مواليد 2007: يتم هبوط الأندية (1) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى
دوري القسم الثاني (1) الموسم القادم.

 

موالید ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰: يتم هبوط (۳) ) أندية الأخيرة من بطولات الجمهورية للشباب والناشئين إلى بطولة القسم الثاني (1) الموسم التالي.

 

 

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