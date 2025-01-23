الخميس 23 يناير 2025
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علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

قمم جبال، فيتو
قمم جبال، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، كشف علماء من جامعة أوتريخت الهولندية عن وجود قمم ضخمة أطول من إيفرست مدفونة على عمق حوالي 2000 كيلومتر تحت أقدامنا على كوكب الأرض.

قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست 

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الدراسة التي ترجح أن يكون عمر الجبال نصف مليار عام على الأقل، ولكن من الممكن أن يعود تاريخها إلى تشكل الكوكب قبل 4 مليارات عام.

ومن جانبها ذكرت الباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة أروين ديوس "لا أحد يعرف ما هي هذه القمم، وما إذا كانت موجودة هناك منذ ملايين أو ربما حتى مليارات السنين".

والقمتان المكتشفتان يزيد ارتفاعهما على قمة جبل إيفرست التي يبلغ ارتفاعها 8800 متر بأكثر من 100 مرة، وتقع القمتان على الحدود بين نواة الأرض والوشاح، وهي المنطقة شبه الصلبة الموجودة أسفل القشرة، أسفل أفريقيا والمحيط الهادئ.

وتوجد حول هذه الجبال "مقبرة" من الصفائح التكتونية الغارقة التي تم دفعها إلى أسفل من السطح في عملية تسمى الاندساس.

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن القمتان أكثر سخونة بكثير من طبقات قشرة الأرض المحيطة بها، وأقدم منها بملايين السنين.

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