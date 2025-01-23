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رياضة

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني

آدم باريرو، فيتو
آدم باريرو، فيتو

أعلن نادي الريان القطري، اليوم الخميس، عن تعزيز هجومه بالمهاجم الباراجوياني آدم باريرو، قادما من صفوف ريفر بليت الأرجنتيني.

تفاصيل تعاقد الريان القطري مع آدم باريرو

وذكر نادي الريان القطري في بيان على منصة "إكس" أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما وقع على عقد انضمامه للفريق وسيرتدي القميص رقم 92، من دون الكشف عن قيمة الصفقة ومدة العقد.

وبدأ باريرو مسيرته مع نادي أولمبيا في بلاده قبل أن ينتقل موسم 2019-2020 إلى نادي مونتيري المكسيكي الذي أعاره إلى أندية عدة، منها سان لويس وألانيا سبور التركي قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى سان لورنزو الأرجنتيني ومنه إلى ريفر بليت.

ولعب باريرو مع ريفر بليت 14 مباراة في الدوري دون أن يسجل و12 مباراة في الكأس وسجل 6 أهداف وخاض 10 مباريات في كوبا ليبرتادرويس وسجل هدفا واحدا.

وبرز باريرو مع سان لورنزو الموسم الماضي حيث خاض 48 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 18 هدفا، منها 5 في الدوري و7 في الكأس و6 في كوبا سود أميريكانا.

ويأتي التعاقد مع المهاجم الباراجوياني بناء على رغبة من المدرب الجديد للريان، البرتغالي أرتور جورج الذي تولى المهمة للتو خلفا ليونس علي وحقق انتصارا عريضا 6-2 على أم صلال في مستهل مهمته في الدوري.

ويحتل الريان المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة ويلتقي في وقت لاحق الخميس مع الدحيل المتصدر ضمن المرحلة الثالثة عشرة.

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