الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج يتعادل سلبيا مع يوفنتوس

يوفنتوس الإيطالي،
يوفنتوس الإيطالي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة كلوب بروج البلجيكي أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جان برايدال، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية لموسم 2024 - 2025.

وأعلن تياجو موتا مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه كلوب بروج، مساء اليوم، على ملعب جان برايدال، لحساب الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل يوفنتوس لقاء الليلة وهو في المركز 14 برصيد 11 نقطة، فيما يحل كلوب بروج بالمركز 19 برصيد 10 نقاط.

تشكيل كلوب برج أمام يوفنتوس

يدخل فريق كلوب بروج البلجيكي مباراته أمام يوفنتوس بتشكيل يضم كلًّا من:

مينيوليه - سابي - أوردونيز - ميشيل - دي كويبر - أونيديكا - جاشاري - طالبي - فاناكن - تزوليس - جوتجلا.

كلوب بروج البلجيكي، فيتو
كلوب بروج البلجيكي، فيتو

تشكيل يوفنتوس أمام كلوب بروج

في المقابل، يدخل فريق يوفنتوس الإيطالي مباراته أمام كلوب بروج بتشكيل مكون من:

 دي جريجوريو - سافونا - جاتي - كالولو - كامبياسو - لوكاتيلي - دوجلاس لويز - وياه - كوبمينرز - مبانجولا - جونزاليس. 

ويجلس على مقاعد بدلاء اليوفي كل من دوسان فلاهوفيتش، كينان يلدز وفرانسيسكو كونسيساو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا كلوب بروج يوفنتوس الإيطالي ملعب جان برايدال تياجو موتا

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين كلوب بروج ويوفنتوس في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وكلوب بروج

يوفنتوس يفوز على ميلان 0/2 في الدوري الإيطالي

دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج يخطف فوزا ثمينا من سبورتنج لشبونة
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا 2024/ 2025

بث مباشر، مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024/2025

مهتز نفسيا يذبـ.ـح مسنا بسكين ويتجول برأسه في الشارع بالأقصر

بعد تنصيب ترامب، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب

أول صور للغرفة المظلمة التي احتجزت بها سيدة البدرشين مكبلة اليدين لمدة 6 سنوات (صور)

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: سحب ممطرة على جنوب القاهرة والفيوم

والدة كهربا توجه له رسالة واللاعب يعدها بنصف مليون جنيه

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذر من هذه الظاهرة

منوعات

المزيد

محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

إيلون ماسك يسخر من بايدن لهذا السبب

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس الأحمر والأصفر بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 21-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة التوبة وفضائلها وسبب عدم ذكر البسملة في أولها

المزيد
الجريدة الرسمية